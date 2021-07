Ibiza, ragazza positiva in quarantena in un Covid Hotel: «È un inferno, non andate in vacanza all'estero»

Una parrucchiera britannica è da giorni bloccata in quarantena in un Covid Hotel di Ibizia che ha definito senza mezzi termini «infernale». È risultata positiva durante le sue vacanze sull'isola delle Baleari, in Spagna. Kimberly McIlwham, 28 anni di Neilston, nell'East Renfrewshire, ha deciso di raccontare la sua esperienza per esortare coloro che stanno pensando di viaggiare all'estero di ragionarci due volte perché il suo lungo weekend al sole si è trasformato in un vero e proprio incubo.

In quarantena a Ibiza: «È un inferno»

La donna è a metà del suo soggiorno di 10 giorni in un hotel e dovrà restare lì isolata per ulteriori 10 giorni. Il Glasgow Live riporta che Kimberly McIlwham dovrà inoltre sostenere un test obbligatorio prima del suo ritorno a casa poiché Ibiza è nella lista ambra del Regno Unito. «Se potessi tornare indietro nel tempo, direi a me stessa, "non partite"», ha detto al Mirror. «Sono partita per Ibiza per rimanerci cinque giorni, ma dovrà restare molto di più. Dopodiché dovrò organizzare un volo verso casa e rimettermi in quarantena a casa per dieci giorni», ha aggiunto la donna sottolineando di non esserci ancora vaccinata.

Positiva durante le vacanze

Oltre al disagio per la positività e la quarantena, questo stop forzato metterà in seria difficoltà la sua attività lavorativa. «Questa storia sta avendo un enorme impatto sul mio lavoro e al mio ritorno dovrò cancellare appuntamenti di clienti che si erano prenotati. Questo breve viaggio si è appena trasformato in un incubo. La gente dovrebbe stare attenta e comprendere quanto sia rischioso un viaggio all'estero in questo momento».

Quarantena anche al rientro

Il governo spagnolo gestisce l'hotel La Noria in cui Kimberly è in isolamento. Ibiza è stata brevemente nella lista dei viaggi verdi ma, una quindicina di giorni dopo, è stata spostata di nuovo nell'ambra e migliaia di turisti, come Kimberly, sono al momento bloccati. La giovane ha prenotato la vacanza last minute per incontrare gli amici e ha affermato come il Covid abbia messo in crisi la sua attività per mesi. Prima di partire la giovane si era sottoposta al tampone obbligatorio che era risultato positivo. Il contagio è quindi presumibilmente avvenuto sull'isola dove prima del test positivo aveva trascorso cinque giorni di divertimento. «È stata una grande vacanza fino a quando non sono risultata positiva». Il giorno prima del volo a casa si è recata in una clinica vicina per il test necessario per il rientro in Gran Bretagna. Da quel momento è iniziato il suo incubo.