Enna, Marietta compie 112 anni: l'ultracentenaria siciliana è la “nonna d'Italia”

Maria Oliva, con i suoi 112 anni, è la donna più vecchia d'Italia. Conosciuta come Nonna Marietta vive a Piazza Armerina, vicino a Enna, dal 16 aprile del 1909.

Il sindaco Nino Cammarata le ha fatto gli auguri a nome del paese, anticipando di due giorni l’anniversario. Niente festa per Nonna Marietta a causa delle restrizioni da Covid ma la torta non mancherà. Ci sarà con lei la figlia Nunzia, che la accudisce da sempre e forse qualcuno dei nipoti e pronipoti.

La signora sa che domani per lei si farà festa e non le fa paura il Covid perché da bambina è sopravvisuta alla spagnola, a due guerre mondiali e agli eventi dello scorso secolo. Ha attraversato tutto il Novecento, crescendo nel tempo una enorme famiglia e chi è rimasto cerca di mostrarle vicinanza e affetto anche se è sparsa per mezzo mondo. Il Covid, a casa di nonna Marietta, non è entrato nonostante Piazza Armerina sia in «zona rossa».

