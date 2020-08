Audio con i nomi di due commercianti-untori, ma era tutto falso: casalinga denunciata

In piena pandemia, con la paura del contagio da Covid-19 altissima, una donna con un audio aveva riferito che a Martinsicuro c'era un focolaio e che i presunti untori erano due commercianti: l'audio con nomi e cognomi era circolato su WhatsApp a maggio con centiania di condivisioni nella cittadina in provincia di Teramo e oltre. Ora la donna di 50 anni, casalinga, è stata denunciata e dovrà rispondere davanti al giudice di diffamazione aggravata. Nessuno ha ancora capito il perché di un simile gesto.

Sull'audio diffamatorio diventato virale, i commercianti si erano rivolti ai militari del locale stazione per sporgere querela. L'attività d’indagine dei carabinieri di Martinsicuro che ha portato in caserma numerose persone per essere sentite sulla vicenda e alla fine è spuntata l'autrice dell'audio. Si è risaliti a lei grazie a tutti coloro che avevano condiviso l'audio. La donna 50enne dovrà spiegare i motivi per cui – in piena pandemia – ha deciso di infamare i due commercianti.

Ultimo aggiornamento: 13:00

