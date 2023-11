Marta Fascina, dalla cover con la faccia di Berlusconi ai bracciali con i loro nomi: tutti i look iconici e gli omaggi a Silvio

Il look è quello da "lutto perenne": tailleur scuro (non è nero, ma blu), capelli tiratissimi raccolti in uno chignon. La vedova Marta Fascina torna alla Camera, da dove mancava da oltre sette mesi, sapendo che tutti gli occhi saranno per lei.

Così, fa il suo ingresso nell'emiciclo, sfoggiando omaggi al suo compagno di vita. Perché come l'altra ben più famosa Lady Diana, anche Lady Berlusconi ci ha abituato a look iconici mai scelti per caso. Tutti gli outfit che ha sfoggiato, prima e dopo la morte del Cavaliere, hanno sempre nascosto significati simbolici. E quelli che mostra ora raccontano quell'amore che - per usare le parole del suo ultimo post su Instagram - li lega e li legherà per l'eternità.

La cover di Silvio e l'anello

«Sto così, ma dovevo esserci», risponde la compagna di Silvio Berlusconi a chi le chiede come sta. Accenna qualche timido sorriso e poi eccolo lì, il dettaglio di cui tutti parlano: la cover del telefonino con impresso il volto di Silvio Berlusconi. «Adolescenziale», maligna qualcuno. Ma Marta il suo amore per Silvio l'ha sempre vissuto così, con quello stravolgimento, perché no, anche un po' infantile. Come quando sullo stato di Whatsapp condivise il testo di una tiktoker, Francescafranci57, famosa per i suoi testi tra il poetico e il sentimentale: «Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque». Marta sfoggia l’anello con il grande diamante a forma di cuore che Berlusconi le regalò per le “quasi nozze” di Villa Gernetto. Il simbolo del loro amore eterno.

Il bracciale con i nomi

E non è l'unico gioiello simbolico che in questi mesi Marta ha voluto condividere in pubblico. Durante la sua prima uscita pubblica, al primo trofeo Silvio Berlusconi allo stadio di Monza dove è apparsa accanto a Pier Silvio, scelse di sfoggiare due bracciali oro e brillanti che riportavano i loro nomi intrecciati. L'unica nota scintillante che accompagnava invece uno stile castigato, come piaceva a Silvio che l'aveva resa una perfetta (ed elegantissima) first lady.

La designer di Kate Middleton

Nella sua trasformazione da ragazzina calabrese a bambolina bon ton, Marta si è infatti spesso affidata a designer di alto livello, come Alessandra Rich, la stilista milanese, naturalizzata inglese, che veste tra le altre anche Kate Middleton. E Lady B. è proprio a lei che spesso si è ispirata, arrivando persino a copiarle gli outfit. Come è successo per gli 85 anni del suo Silvio quando sfoggiò un adorabile ed elegante abito a pois in azzurro e bianco con bottoncini sul davanti, maniche leggermente a palloncino e colletto lungo in pizzo macramè che la Duchessa del Galles (in versione blu) aveva mostrato prima di lei. Perché se è vero che l'abito non fa il monaco, aiuta a riconoscerlo. E Marta questo lo ha capito benissimo.