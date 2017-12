Licenziata mentre è in congedo per assistere il figlio disabile di 4 anni

Il suo congedo per assistere il figlio malato poteva durare fino a marzo 2018, ma nel maggio scorso le è arrivata la lettera di licenziamento e ora il 13 dicembre comparirà davanti al giudice del lavoro per il reintegro, assistita dai legali della Uil. La vicenda è riportata oggi dalla Gazzetta di Mantova. La donna, Veronica Piras, 33 anni di Castiglione mantovano, lavorava per una azienda di Milano e si occupava di rilevamento prezzi per indagini di mercato. Nel 2013 è nato Nikolas, affetto da atrofia muscolare spinale, che necessita di continua assistenza. Dopo aver usufruito di tutti i permessi maternità, la donna ha chiesto e ottenuto e la possibilità di assisterlo per altri tre anni al 30 per cento dello stipendio. Calendario alla mano sarebbe stata garantita fino al marzo 2018, ma lo scorso maggio le è arrivata la lettera di licenziamento. Il padre del bambino, Vicktor Kuqi, 36 anni, è disoccupato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA