«Mamma cucina e stira, papà lavora»: polemica sul libro di seconda elementare

«Cancella il verbo che non è adatto. La mamma: cucina, stira, tramonta». E papà? Invece «legge, lavora, gracida». Sta scatenando molte polemiche su Facebook un post pubblicato da un utente che ritrae l'esercizio di un libro di seconda elementare.Nell'esercizio la mamma cucina o stira mentre solo il papà lavora. Apriti cielo. «Ritorno al medioevo», «Libri ottocenteschi», tuona il popolo del web.Non è la prima volta che libri di scuole elementari finiscono al centro delle polemiche. Qualche tempo fa aveva fatto clamore il testo di una canzoncina per bambini inserita in un libro musicale dove una strofa recitava “La mamma lava, stira, cucina mentre canticchia una canzoncina. Il babbo invece gioca a pallone, fuma la pipa con il nonno Gastone”. Vecchi tempi, purtroppo.