Leucemia, con il trapianto salva la vita alla sorellina: «Ora sono legate per sempre»

Il dramma della Leucemia per una bimba di 5 anni di Catania, poi quel dono della sorellina poco più grande: un trapianto per salvarle la vita: «Ora sono legate per sempre». Le bimbe si chiamano Alessia e Arianna, e il loro papà ha raccontato a Today quel gesto che le terrà legate per tutta la vita. Si tratta di un trapianto tra sorelline: Arianna, la sorellina maggiore di 8 anni, donerà ad Alessia le sue cellule staminali: è compatibile al 100%.Alessia, 5 anni, combatte contro la leucemia da ormai due anni: è stata curata all'ospedale di Catania, ma la malattia si è ripresentata. Poi, il viaggio a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per quel trapianto di midollo osseo che rappresenta l'unica possibilità per continuare a vivere. Prima del trapianto, però, bisogna vincere la malattia.Il papà delle bimbe dice che Alessia da nove mesi si sottopone a chemio e immunoterapia per poter poi avvicinarsi a quel trapianto che la farà rinascere per la seconda volta. Così, dopo più di due anni di cure, Alessia sarà sottoposta al trapianto per cercare di debellare la leucemia."Il trapianto è previsto il 5 aprile - dice il papà delle due bambine a Today -. Ad Arianna abbiamo spiegato tutto con tatto e delicatezza. Ha le sue paure, perché è una bimba anche lei, ma è felicissima di poter salvare la vita alla sua sorellina".