IT-Alert, i test nelle regioni: il calendario (con le nuove date), il messaggio, il questionario da compilare

Quasi finita la fase di sperimentazione di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso.

Dopo i test in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Basilicata, Lombardia e Molise, il 26 settembre sarà il turno dell'Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento. Ancora da stabilire la data del test nel Lazio, dopo il rinvio del 21 a causa del maltempo.

In cosa consiste il test

La prima fase della sperimentazione consisterà esclusivamente nell'invio di un «messaggio di test» sui telefoni cellulari con lo scopo di far conoscere il nuovo strumento. Il messaggio emetterà un suono diverso da quello delle notifiche abituali. Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario che verrà indicato nel messaggio stesso che potrà essere utilizzato anche per segnalare eventuali problemi.

Il messaggio che arriverà

Questo il messaggio che è comparso sui telefoni di coloro che hanno già fatto il test. Messaggio che nei prossimi giorni arriverà anche nelle altre regioni.

Dopo la fase di sperimentazione, questa notifica potrà apparire in caso di maremoti generati da sismi, collassi di grandi dighe, attività vulcaniche (relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso) e precipitazioni intense. È importante sottolineare che IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.

Il calendario degli altri test

Dopo i test già effettuati, ecco il calendario con tutte le date per le altre regioni:

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

27 settembre in Liguria

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Come si legge sul sito di IT-alert, la notifica arriverà sui dispositivi che si troveranno nelle aree coinvolte nelle attività di test. «Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi IT-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi. Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert. Quindi ad esempio, sebbene l’area test sia la Toscana, è possibile che messaggi arrivino anche sui dispositivi presenti in Liguria, nel Lazio o nelle altre regioni limitrofe. Per i limiti del sistema potrà inoltre avvenire che dispositivi presenti in zone interessate dal test non ricevano il messaggio».

Il test nel Lazio

Ancora da stabilire la data di IT-Alert nel Lazio. Inizialmente previsto per giovedì 21 settembre, il test è stato rinviato a data da destinarsi a causa della contemporanea allerta gialla per temporali.

Attesa nei prossimi giorni la comunicazione della nuova data.