Il mistero del cardinale sparito e ritrovato dopo giorni: «Ho fatto uno scherzo stupido». E oggi la sua casa è stata visitata dai ladri

Mistero fitto.

La scorsa settimana era sparito nel nulla per due giorni interi, senza motivo, facendo temere il peggio, poi però il cardinale di Panama, José Luis Lacunza era stato fortunatamente ritrovato da una pattuglia della polizia mentre era sulla sua auto rimasta senza più carburante, visibilmente disorientato. Due giorni fa, nella sua prima uscita pubblica, ha cercato di fare ironia sull'accaduto senza però raccontare cosa sia effettivamernte accaduto. «E' stato solo uno stupido scherzo. Il fatto è che non ho fatto scherzi quando avevo 15 anni e comincio ora che sto per farne 80.... Che scandalo! Più sei vecchio, più sei stupido» ha detto il porporato, aggiungendo le sue scuse personali a coloro che negli ultimi giorni hanno avuto problemi.

«So che avete avuto un brutto momento, alcuni in diocesi hanno versato abbondanti lacrime. Non le merito, e lo dico sinceramente ma le apprezzo. Apprezzo tanto le vostre preghiere». Il cardinale ha affidato questa reazione ai media panamensi senza però entrare nel merito di cosa lo ha spinto ad andare via di casa improvvisamente e senza documenti, in un modo talmente insolito da fare preoccupare persino il Papa.

Il giallo di per sè piuttosto bizzarro è destinato a complicarsi ulteriormente, tanto che persino per le autorità di polizia panamensi, dove vive il cardinale, la questione resta un busillis. Ad aggravare il quadro un ulteriore episodio insolito: l'abitazione del cardinale è stata visitata dai ladri che in un blitz hanno portato via un computer e altri oggetti. Funzionari dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi, della Polizia Nazionale e della Direzione di Investigazione Giudiziaria di Panama hanno effettuato una serie di accertamenti nel vescovado, alla presenza del cardinale. Secondo i media panamensi sarebbero stati sottratti anche alcune opere di valore.

Lacunza, originario di Pamplona, in Spagna, era scomparso da casa il 30 gennaio. La diocesi aveva segnalato la scomparsa alla polizia e il procuratore aveva aperto una indagine. Il cardinale di origine spagnola è un missionario arrivato a Panama negli anni settanta, membro dell'Ordine dei Recolletti agostiniani. E' stato fatto vescovo da Giovanni Paolo II nel 1985.