La Corte Ue: l'Italia deve recuperare l'Ici dalla Chiesa, fu un aiuto di Stato illegale

Secondo l'avvocato generale della Corte Ue, il belga Melchior Wathelet, l'Ici non pagata dalla Chiesa, già ritenuta un aiuto di Stato illegale nel 2012, va recuperata, perché non vale l'eccezione riconosciuta dalla Commissione e dal Tribunale Ue allo Stato italiano motivata con difficoltà organizzative. Secondo l'avvocato quindi, la sentenza del Tribunale Ue del 2016 andrebbe ribaltata.



Le conclusioni del legale riguardano il ricorso alla sentenza del 2016 presentato dalla Scuola Montessori e dal signor Pietro Ferracci, titolare di un piccolo bed and breakfast, gli stessi ricorrenti che avevano adito il Tribunale dell'Ue dopo la decisione della Commissione. La storia risale al 2010, quando l'Antitrust Ue aveva aperto un'indagine dopo una serie di denunce, tra cui la scuola Montessori. Bruxelles aveva quindi chiarito che il «sistema italiano di esenzioni all'Ici concesse a enti non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di stato», in quanto conferiva di fatto «un vantaggio selettivo» alle attività commerciali svolte negli immobili di proprietà della Chiesa rispetto a quelle portate avanti da altri operatori.



La questione fu chiusa nel dicembre 2012, quando sotto il governo Monti, con l'abbandono della vecchia Ici per l'Imu, le esenzioni riguardarono solo quegli immobili della Chiesa dove non venivano svolte attività economiche. Ma la Commissione riconobbe all'Italia le ragioni sulla «assoluta impossibilità» di recuperare il dovuto per il 2006-2011 in quanto sarebbe stato «oggettivamente» impossibile calcolare l'importo esatto per il pregresso. Secondo stime dell'Anci, potrebbe trattarsi di 4-5 miliardi di euro. La Montessori, sostenuta nella battaglia dai Radicali, nell'aprile 2013 aveva presentato ricorso contro la Commissione, al cui fianco si era schierato anche lo Stato italiano.



Nel 2016 il ricorso è stato respinto, e la Montessori e il signor Ferracci hanno fatto appello all'istanza superiore, cioè la Corte Ue, che deve ancora esprimersi. Per ora si è espresso l'avvocato generale, che oggi propone alla Corte di ritenere recuperabile l'aiuto di Stato già dichiarato illegittimo dalla Commissione nel 2012, perché «l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative imputabili allo Stato (nella specie: mancata predisposizione di adeguate banche-dati) non giustifica un'eccezione alla regola per cui gli aiuti di Stato illegali vanno recuperati».

