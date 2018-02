Separate due gemelline siamesi: tre squadre di medici per l'intervento

Le gemelline siamesi nate il 23 agosto scorso sono state separate con un intervento al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intervento, avvenuto una settimana fa, è il primo del genere eseguito in Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Nate a 35 settimane di gestazione le bambine erano unite nella parte del corpo in cui corrono i dotti biliari e condividevano una piccola parte del fegato e dell'intestino. Il lungo intervento ha visto impegnate tre équipe di medici, che hanno anche ricostruito i dotti biliari delle bimbe, ora nelle condizioni di vivere separate. Al termine dell'intervento le piccole, figlie di una coppia residente in Lombardia, sono state portate in terapia intensiva e da un paio di giorni sono in chirurgia pediatrica. Non sono ancora considerate fuori pericolo e la prognosi di entrambe resta riservata.

