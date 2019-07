Invasione di alghe sul litorale, turisti in fuga dalle spiagge. Arpa: «Analisi in corso»

di Umberto Serenelli

Le alghe invadono il litorale di. Il colore paglierino assunta dal mare in prossima della riva ha allarmato i turisti che hanno affollato gli arenili i quali sono stati subito tranquillizzati dai titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate.«Il fenomeno si verifica tutti gli anni in presenza di giorni particolarmente caldi – precisa Luigi Cesarini, responsabile del chiosco Ultima spiaggia di Focene -. Attendiamo la mareggiata di domenica che farà tornare l’acqua del mare limpida e a disposizione per fare i tuffi». Delusi alcuni romani che non hanno potuto fare il bagno frenati dal poco ospitale colorito dell’acqua marina.«Dopo le segnalazioni dell’alga sui litorali di Torvaianica, Focene e Fregene – precisa il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo – abbiamo fatto dei sopralluoghi congiunti con la Capitaneria di porto e effettuato una serie di prelievi che verranno analizzati per stabilire le cause del fenomeno».