Estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi, lunedì 10 dicembre 2018: numeri vincenti e quote

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 6 dicembre 2018: i numeri vincenti

LE QUOTE Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.147 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 49.734,76

Punti 4: 601 totalizzano Euro: 337,29

Punti 3: 23.878 totalizzano Euro: 25,54

Punti 2: 355.396 totalizzano Euro: 5,33

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 2.554,00

Punti 2SS: 1.653 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.778 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 23.546 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.345 totalizzano Euro: 358.625,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 75.200.000,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA