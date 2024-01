Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «Il Papa alzi la voce perché il Vaticano agisca». Sabato la manifestazione

Emanuela Orlandi svanita nel nulla il 22 giugno del 1983, il 14 gennaio prossimo compie 56 anni.

«La manifestazione di sabato - spiega - ovviamente servirà a spingere, per accelerare i tempi per la formazione della Commissione parlamentare d'inchiesta visto che purtroppo ancora non si è mosso praticamente nulla. L'unica cosa positiva da quanto ho saputo è che il presidente della Camera Fontana ha inviato delle lettere ai capigruppo sollecitandoli ad accelerare i tempi, a inviare i nomi di chi dovrà far parte della stessa Commissione. In tal senso, so che qualche partito lo ha già fatto prima di Natale. Adesso mi auguro che faccia altrettanto il presidente del Senato La Russa».

«La mia paura è sempre quella che qualcuno voglia rallentare i lavori della Commissione, per effetto di pressioni subite dall'esterno da parte di chi questa Commissione non la vuole. Il Vaticano in primis e tutti coloro che gli sono asserviti». Per Pietro «anche presso la Procura di Roma stanno lavorando su alcune cose». Infine Pietro Orlandi rivolge un appello a Papa Francesco «perché lui sicuramente sa cosa è successo a mia sorella, come lo sapevano Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Bergoglio sa cosa è accaduto altrimenti non mi avrebbe detto 'Emanuela sta in cielo, Emanuela è mortà». Papa Francesco ha anche deciso «di chiedere alla Procura vaticana di aprire finalmente un'inchiesta, invitando il Procuratore Alessandro Diddi a indagare a 360 gradi, senza fare sconti a nessuno. Invece, non si è mosso nulla quindi se ci tiene veramente, il Pontefice alzi la voce perché il Vaticano non sta facendo quello che Papa Francesco ha chiesto. In realtà adesso secondo me la Procura vaticana sta indagando solo per trovare una verità di comodo», conclude il fratello di Emanuela.