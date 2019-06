Il Papa salta il testo dell'Angelus in cui si parlava di degrado di Roma e cita solo il «senso civico dei romani»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Nell'arco di una settimana il Papa avrebbe dovuto denunciare di nuovo il Lo avrebbe dovuto fare al termine dell'Angelus domenicale, affacciato dalla finestra del palazzo apostolico, davanti ad una piazza semivuota per il caldo asfissiante. Il testo che doveva leggere e che era stato distribuito ai giornalisti in precedenza recitava: «In questa festa dei Patroni principali di Roma auguro ogni bene ai romani e a quanti vivono in questa città. Esorto tutti a reagire con senso civico ai segni di degrado morale e materiale che purtroppo anche a Roma si riscontrano». Papa Bergoglio, però, durante la lettura ha saltato la parola degrado e la frase è diventata la seguente: «In questa festa dei Patroni principali di Roma auguro ogni bene ai romani e a quanti vivono in questa città. Esorto tutti a reagire con senso civico dinanzi ai problemi della società».