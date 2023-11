Concorso a Napoli per 180 posti per vigili, maestri e tecnici: le informazioni sul bando in uscita, requisiti e prove di selezione

È in uscita un bando di concorso per 180 assunzioni a tempo indeterminato per agenti di polizia locale, tecnici e maestri. La data di pubblicazione del concorso non è ancora certa, ma il Comune di Napoli ha confermato che il bando è in arrivo e che si tratterà della prima di una serie di assunzioni nella pubblica amministrazione.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere su posti disponibili, requisiti di accesso e prove di selezione.

Posti disponibili

I posti a disposizione sono in totale 180, così suddivisi tra varie figure professionali:

50 agenti di polizia municipale

30 istruttori socio-educativi

50 maestre/i di sostegno

50 istruttori direttivi tecnici

Requisiti

Per conoscere nel dettaglio i requisiti specifici per le diverse figure professionali bisognerà attendere l'uscita del bando.

Per il momento si può affermare che accanto ai requisiti specifici dovranno essere rispettati i più generali requisiti richiesti per ogni bando di concorso della pubblica amministrazione in Italia, tra i quali:

Cittadinanza italiana

Maggiore età

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Assenza di condanne (penali o civili) ostative all'ingresso nella PA

Prove di selezione

Come per gli altri concorsi per la pubblica amministrazione, le fasi di svolgimento delle prove prevede l’espletamento di prove scritte ed orali, che verteranno su specifiche materie a seconda della figura professionale per cui si fa domanda. Anche qui, per conoscere nello specifico su cosa verteranno le prove bisognerà attendere l'uscita del bando, che come ufficializzato dal direttore generale Pasquale dovrebbe essere pubblicato prossimamente.

Il caso di un numero elevato di domande di partecipazione al concorso è possibile che venga stabilita una prova pre-selettiva per accedere alla prova scritta. Nel contesto delle prove solitamente viene richiesto di superare anche test di lingua e di competenze informatiche. Sappiamo inoltre che nel caso di un elevato numero di domande, il Comune potrà decidere di effettuare una prova pre-selettiva per titoli, che servirà alla formazione di una prima graduatoria.