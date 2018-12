La circolare è pronta: meno compiti per le vacanze di Natale. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole un cambio di rotta:





Spray urticante in una scuola a Pavia, trenta studenti in ospedale Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie», ha detto incontrando con il Garante per l'infanzia. Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare «per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme».

«Quanto accaduto a Pavia è inaccettabile. Che dopo la tragedia di Corinaldo qualcuno si lasci andare all'emulazione di un gesto che ha causato vittime e molto dolore è un fatto che non può essere tollerato. Abbiamo contattato la scuola. Ci saranno interventi seri». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in un post su Fb. «La vicenda della scuola di Pavia? Abbiamo chiesto alla dirigente scolastica una relazione, poi faremo interventi opportuni. Si tratta un brutto episodio da condannare e, soprattutto, da punire: occorre dare degli esempi precisi e pesanti». Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha commentato quanto successo all'Istituto Cardano di Pavia, dove decine di studenti sono rimasti intossicati dallo spray al peperoncino. «Pare che sia avvenuto durante le ore di educazione fisica. Ma non ho ancora dati certi» ha detto Bussetti, per il quale certi comportamenti dovrebbero essere puniti «magari» con «una sospensione che determini un voto negativo di condotta tale da farti perdere l'anno». Lo spray al peperoncino a scuola - è stato chiesto al Ministro - non si può portare? «Non è questione di portarlo o no, è l'uso che se ne fa. È lo stesso esempio che si fa per un coltello: ci posso tagliare il salame o usarlo per fare altre cose». Ma non si può andare in giro con un coltello in borsa, mentre con questo tipo di spray si. «No certo - ha detto Bussetti - ma con un paio di forbici in borsa si può». Non si potrebbe vietare l'uso di questo spray a scuola? «Certo. Però voglio dire: è l'uso che se ne fa, basta tenerlo all'interno. Tante donne - ha concluso - hanno dovuto utilizzarlo per difesa personale, ad esempio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA