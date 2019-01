Castelli, ghiaccio e temperature a meno 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelli Romani nella morsa del gelo, con temperature che nella nott, nelel zone più alte, sono scese fino a meno 7 e meno 8 gradi. E questa mattina il termometro segnava ancora temparature sotto lo zero: meno 2 e meno 3 in molti comuni dei Castelli.Le protezioni civili da ieri sera stanno spargendo il sale sulle strade interessate a gelate notturne, anche questa mattina sono al lavoro i volontari della protezione civile e la polizia locale con i mezzi spargisale in alcuni tratti di Genzano, Ariccia, Velletri, Rocca di Papa, Rocca Priora, Nemi e altri comuni collinari per spargere il sale sulle strade più transitate e coperte da pericolose gelate