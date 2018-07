© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sfida decisamente social tra diversi corpi di: unin, preparato da tutti i dipendenti di un intero commissariato, è diventatonegli ultimi giorni, raccogliendo oltre 54 milioni di visualizzazioni da lunedì scorso.I poliziotti del dipartimento di, in Virginia, hanno infatti accettato la sfida dei colleghi di, in Texas, preparando una coreografia in bello stile. Sulle note di Uptown Funk, brano di, gli agenti e il resto del personale hanno mandato in visibilio tanti utenti di, anche al di fuori degli Stati Uniti.Visto il successo dell'iniziativa, gli agenti di Norfolk hanno anche lanciato laai colleghi di Seattle, Virginia Beach e St. Louis.