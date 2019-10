Anziana di 104 anni in causa con le Poste per 37mila euro: «Prossima udienza? Febbraio 2021»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei ha, e nonostante la veneranda età, poco meno di due anni fa ha deciso di mettersi in causa con Poste e Mef per ottenere il pagamento di una cifra di denaro lasciatole dal marito: un buono postale, due buoni del Tesoro e un fruttifero postale. I due buoni del Tesoro addirittura datati 1951.La sua storia è raccontata oggi dai giornali, tra cui il Corriere della Sera: lei si chiamaed è vedova dal giugno del 2008. Dal luglio 2018 è in causa, appunto, con le Poste e il ministero dell’Economia: la cifra non è certo enorme, in tutto 37.500 euro. Ma la beffa è arrivata dal Tribunale: la prossima udienza è stata infatti fissata per il 17 febbraio 2021, tra un anno e mezzo.In quella data, tra l’altro, il giudice Assunta Canonaco non si esprimerà nemmeno in maniera definitiva: servirà poi almeno un’altra udienza. Non il massimo per la signora, che nel febbraio 2021 avrà quasi 107 anni, sempre che ci sia ancora. La colpa però non è del magistrato, ma dei troppi processi civili che ingolfano i tribunali: prima di quella data, non ce n’erano altre disponibili.