Coronavirus, Zaia contro De Luca: «Vorrei sapere quanti tamponi fanno in Campania»

«Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia replica alle dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiusura dei confini della regione nei confronti di veneti e lombardi.



«Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati - aggiunge rispondendo alla domanda se ritiene possibile agli inizi della fase 2 che gli spostamenti siano solo in ambito di ogni singola regione - Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto».



I dati sui tamponi li ha dati ieri la protezione civile nel consueto bollettino. Il Veneto è la seconda regone italiana per numero di tamponi fatti (oltre 247mila), seconda solo alla Lombardia (255mila), la Campania fino a oggi, invece, ha fatto circa 46mila tamponi, meno di un qunto di quelli fatto dal Veneto e dalla Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA