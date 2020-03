Coronavirus in Veneto, Zaia: «Apriamo un Covid-Hospital in ogni provincia, con 3.300 posti letto in più»

Coronavirus in Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia annuncia che nella regione verranno attivati ospedali per fronteggiare l'emergenza virus in ogni provincia. «In Veneto verranno attivati centri Covid-19 in ogni provincia». Lo ha detto il governatore, nella sede della Protezione civile, nel spiegare le prossime azioni di contrasto al Coronavirus. Saranno attrezzati negli ospedali - ha spiegato - 1.300 posti, altri 212 in pneumatologia e 206 di terapia intensiva; a questi si aggiungono i 700 negli ex ospedali che stiamo riaprendo per circa 3mila nuovi posti letto». «È un piano di emergenza in essere - ha aggiunto - valutato negli ultimi 4 giorni e calibrato anche sull'ordinaria amministrazione».

«Le proiezione sul contagio da Coronavirus sono in crescita, se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo il coprifuoco - prosegue Luca Zaia - perché la prima cura contro il Coronavirus è curare sé stessi stando a casa evitando di avere contatti anche con i parenti e vicini di casa». Zaia, a fronte della troppa gente che continua ad uscire, ha ipotizzato un'ordinanza per chiudere parchi pubblici, giardini e spazi aperti di ritrovo. Inoltre ha invitato a non andare più volte al giorno a fare la spesa per poter uscire «se si dimentica qualche cosa - ha spiegato - lo si acquista con la spesa del giorno dopo».

Il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia anche: «Fra qualche giorno vi diremo se le restrizioni imposte avranno dato dei risultati» Per ora rinnova l'appello: «Rimanete in casa, so che è difficile, anche per i ragazzi, ma dovete farlo»

I CONTROLLI

«Lo Spisal avvierà controlli a tappeto, partendo dalle imprese a maggior rischio, per garantire la salute in azienda». Lo ha detto il Governatore del Veneto, Luca Zaia, dalla sala della Protezione civile. «Su imprese e scuole la Regione non ha competenza - ha aggiunto -, quello che è importate che tutti gli ambienti vengano sanificati, che ci sia la certezza che non siano luogo per nuove infezioni». «Bisogna stringere i denti - ha sottolineato Zaia - e stare a casa perché le misure restrittive sono giuste».



Ultimo aggiornamento: 16:20

