Virus, in Veneto premio straordinario di 1.200 euro ai sanitari impegnati nell'emergenza Covid

Un premio economico straordinario alle migliaia di lavoratori della sanità del Veneto che in questi mesi sono stati in prima linea nel contrasto all'emergenza covid-19: l'accordo è stato raggiunto oggi, secondo quanto annunciato dai sindacati confederali di categoria. «Abbiamo previsto di remunerare l'impegno del personale direttamente coinvolto nei reparti e nei servizi Covid nel periodo dell'emergenza - viene rilevato - ma anche di considerare coloro che, pur non operando in strutture Covid-dedicate, hanno fornito un supporto necessario e indispensabile a queste attività. Un premio di 1.200 euro ai lavoratori direttamente coinvolti, al quale si aggiungono indennità economiche contrattualmente previste, consentiranno di remunerare l'impegno che i lavoratori hanno avuto in questa fase. Soldi che i lavoratori vedranno in busta paga già nei mesi di giugno/luglio».

«In più abbiamo convenuto, una volta liquidati questi importi e con contezza di spesa sostenuta, di regolare a livello di singole aziende l'ulteriore identificazione e remunerazione del personale coinvolto a supporto delle attività Covid - si sottolinea - . Le somme a disposizione sono significative: 60.932.640 euro per i complessivi 56.501 lavoratori della sanità veneta». Nell'assegnazione del premio non si è voluto fare distinzione tra profili professionali.



