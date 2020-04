Coronavirus, Richeldi (Cts): «Ricoveri in Italia diminuiti del 90% tra il 30 marzo e il 6 aprile»

Una riduzione del 90% dei ricoveri per coronavirus in Italia al 30 marzo al 6 aprile. «I dati di oggi confermano un trend che conforta nel vedere un'efficace misura di contenimento della diffusione dell'infezione. Se guardiamo i dati su base settimanale, dunque dal 30 marzo al 6 aprile, abbiamo una riduzione di oltre il 90% del numero dei ricoverati: siamo passati da 409 a 27». Lo ha detto Luca Richeldi, direttore dell'Unità di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), intervenuto oggi in conferenza stampa alla Protezione Civile.«Questo trend è confortato da un andamento molto importante che è quello dei ricoverati nelle terapie intensive: avevamo un saldo positivo di 75 ricoverati al 30 marzo, abbiamo -79 ricoverati in terapia intensiva oggi». «Il trend si vede, meno forte, anche nei decessi: il 50% si concentra purtroppo in Lombardia. Su base settimanale - continua Richeldi - vediamo una riduzione del 20% nel numero dei decessi, questa settimana il numero è andato sempre calando, anche se in misura meno significativa» rispetto agli altri due valori. «I decessi hanno bisogno di tempo per calare in maniera significativa», ricorda.