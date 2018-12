Corinaldo, strage in discoteca, Salvini: «Chi ha morti sulla coscenza pagherà»

«Se qualcuno per avidità ha sulla coscienza qualche morto, fosse l'ultima cosa che faccio, pagherà».



«Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia». «Oggi - aggiunge il ministro dell'Interno a proposito della manifestazione della Lega oggi nella Capitale- in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi».



Ancona, tragedia in discoteca: almeno 6 morti e centinaia di feriti

Corinaldo, il racconto di un 16enne: «Morti schiacciati, l'uscita era sbarrata» Anche Matteo Salvini è intervenuto dopo aver appreso la tragedia della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo dove sono morti 5 ragazzi tra i 14 e i 16 e una mamma, schiacciati dalla calca dopo che qualcuno aveva spruzzato spray urticante durante il concerto Sfera Ebbasta.«Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia». «Oggi - aggiunge il ministro dell'Interno a proposito della manifestazione della Lega oggi nella Capitale- in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi».

«Mi sembra che la capienza fosse inferiore alle 900 persone, anche una unità in più è stata un errore che ha complicato tutto. Io mi tengo in contatto costante. Mi piacerebbe molto andare a Corinaldo, se ciò non sarà di intralcio alle operazioni complicate che stanno conducendo le forze dell'ordine». Salvini ha confermato l'ipotesi cedimento balaustra come causa per le sei morti.

