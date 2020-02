«Negro di m...vai via da qui», senegalese aggredito a Palermo tra la folla. La denuncia su Facebook

«Negro di m..., vai via da qui». Kande Boubacar, palermitano di 20 anni e originario del Senegal, è stato aggredito la notte tra sabato e domenica a Palermo, in via Cavour, centro della movida, da un gruppo di adolescenti che gli hanno dato anche un pugno in faccia. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Civico. La prognosi è di 10 giorni. «Mio figliolo ritornava a casa da lavoro. Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?» dice la madre che ha denunciato l'accaduto alla polizia.

Calcio, padre scende in campo e dà un pugno a un senegalese: aveva litigato con il figlio

Bologna, cameriere ghanese aggredito da 5 militari ubriachi: «Negro di m... ti spacco la testa»

«Essere nero o bianco, che senso ha?», dice Kande in un post su Facebook diventato subito virale. «Vi ringrazio ancora, e urlo con voce alta che Palermo è una bellissima città accogliente antirazzista, a Palermo ci sono tante belle persone - scrive su un post - io mi trovo veramente benissimo a Palermo, ci sono pochi quelli che non sono mai usciti da Palermo, gli consiglio di girare un pò il mondo e vedere come funziona. Sono veramente animali, troppo chiusi, essere nero o bianco che senso ha?» «Non ho più parole, comunque a Palermo ci sono sempre tante belle persone, non siete tutti razzisti, a Palermo i razzisti ci sono, ma sono pochissimi»; conclude. « Palermo è la mia città preferita».

Le indagini. I poliziotti hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza nella zona di via Cavour. In queste ore sono stati sentiti sia la vittima che la madre del ragazzo e anche alcuni testimoni che sono intervenuti cercando di aiutare il giovane. Indagini serrate per trovare gli aggressori che sono fuggiti quando sono intervenuti due giovani in soccorso della vittima.

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA