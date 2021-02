L'ECCELLENZA

CORTINA Mezzo secolo di eccellenza alla fine ripaga tanti sacrifici. È la storia di Ristorazione Ottavian di San Vendemiano (Treviso) che, specializzata nella ristorazione collettiva, si è vista chiamare in causa per gestire i pasti caldi dei Mondiali di Cortina 2021. Una passione che si trasmette di generazione in generazione. A partire da quando Elisabetta Ottavian Franceschet, ebbe l'intuizione di proporre ad alcune aziende venete, l'idea di preparare un piatto caldo per gli operai.

Da lei al figlio Antonio Franceschet, attualmente al timone dell'azienda insieme ai figli Stefania e Marco. È Antonio ad introdurre l'esperienza del catering collettivo. Poi con l'arrivo di Stefania e Marco è arrivata anche una nuova visione commerciale di marketing. Tanto che oggi Ristorazione Ottavian riesce a servire (tra mense aziendali, scuole e strutture sanitarie, self-service) più di 23.000 pasti al giorno forte di oltre 400 dipendenti. A questo va aggiunto il premio di essere chiamati a gestire e servire tutti gli staff operativi che partecipano al Mondiale di sci, inclusi i tecnici e i giornalisti.

La richiesta d'offerta è arrivata direttamente dalla Fondazione che segue l'organizzazione del Mondiale, che ha voluto affidare questo importante compito all'azienda trevigiana. Un onore ma anche un impegno notevole. «Con orgoglio siamo stati contattati dalla Fondazione Cortina 2021 per la fornitura di circa 1000 pasti giornalieri nei tre punti di distribuzione adiacenti alle piste. Siamo a Cortina dal 18 Gennaio - racconta Stefania - e ci stiamo mettendo massimo impegno e sforzo, riuscendo a mantenere alta la qualità dei pasti e del servizio».

Ma Stefania vuole sottolineare anche un punto importante in un periodo difficile come questo. «Pensando alla crisi occupazionale, che ha colpito maggiormente le località turistiche, abbiamo inserito nel nostro organico le giovani risorse locali, guidate attualmente da nostri esperti. Mi auguro di soddisfare al meglio le esigenze di tutti e che questo onore possa diventare in futuro trampolino di lancio per altri importanti eventi».

