William scocciato da Kate, il gesto insofferente del principe verso la moglie al matrimonio dei reali di Giordania

William e Kate Middleton sono stati i grandi protagonisti del matrimonio dei reali di Giordania. Ospiti d'onore del royal wedding del principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II, figlio della regina Rania di Giordania e re Abdullah, e della sua fidanzata di origini saudite Rajwa Khaled Al-Seif, figlia di un noto imprenditore, laureata in architettura alla Syracuse University di New York e di un anno più grande di lui, la principessa del galles, accompagnata dal marito, ha sfoggiato un outfit (come sempre) perfetto. La Duchessa arriva in Giordania nello Zahran Palace di Amman dove si sono svolte le nozze, in un abito lungo Elie Saab: spalle, collo e braccia coperte.

William scocciato da Kate, cosa è successo alle nozze reali in Giordania

La coppia arriva a palazzo e si vede la coppia reale salutare gli sposi. La Duchessa si ferma a parlare con la sposa ed è dopo qualche istante che William fa un gesto stizzito nei confronti della moglie. dalle immagini si vede William che muove norvosamente le mani mentro Kate parla con Rajwa.

Il legame dei principi del Galles con la Giordania è di lunga data. In particolare Kate vi ha vissuto per quasi tre anni quando era molto piccola - il padre, manager della British Airways era stato trasferito ad Amman agli inizi degli anni Ottanta. Nel 2021, William e Kate scelsero una foto della vacanza in Giordania con i figli George, Charlotte e Louis come cartolina natalizia.