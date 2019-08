William e Kate, lezioni di stile a Harry e Megan? In viaggio con un low cost da 70 sterline

di Ida Di Grazia

I duchi di Cambridge sono stati fotografati mentre prendevano un volo un volo economico in Scozia a differenza dei Duchi del Sussex che usano jet privati. Le foto fanno il giro del mondo.Se questi ultimi sono finiti nell'occhio del ciclone per l'uso smodato di Jet privati, quattro in undici giorni. I duchi hanno volato da Londra ad Ibiza e ritorno e poi a Nizza a casa di Elthon John, alimentando le polemiche sul loro finto interesse per l’ambiente e il cambiamento climatico. Il duca e la duchessa di Cambridge e i loro tre figli, ipartito alle 8,45 dall’aeroporto internazionale di Norwich a quello di Aberdeen in Scozia per le loro vacanze annuali con la regina.A diffondere il. Increduli i passeggeri: «Il principe William era seduto con la famiglia nelle prime file e nessuno si era accorto che fossero a bordo. Solo dopo un po’ ho notato che la madre di Kate era seduta alcune file davanti a me». Il portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: «Tutte le disposizioni di viaggio per i membri della famiglia reale tengono conto della sicurezza, dell'efficienza, dei costi e dell'uso efficace del tempo».