Wanda e Icardi di nuovo insieme (in vacanza a Dubai): «Possiamo realizzare tutti i nostri sogni»

Ennesimo colpo di scena nella telenovela fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo il litigio, il ripensamento e il nuovo litigio, il calciatore e la sua agente stanno di nuovo insieme. Lo testimoniano le foto pubblicate su Instagram da Icardi, in cui si mostra insieme a Wanda Nara nella splendida cornice di Dubai. Una piccola vacanza, una fuga d'amore, approfittando della pausa per le nazionali (l'attaccante del Psg non è stato convocato dall'Argentina).

Wanda e Icardi di nuovo insieme a Dubai

«Insieme possiamo realizzare ciò che separati avremmo solo sognato», scrive Icardi in uno dei numerosi post pubblicati sui social. Ma mentre il calciatore condivide numerose foto insieme alla partner ritrovata, Wanda si limita a postare scatti di Dubai, della spiaggia, delle cene, senza inquadrare mai il marito. Pace fatta? Sembrerebbe di sì, ma - memori del tira e molla delle ultime settimane - mettere la parola fine su questa telenovela pare impresa ardua.