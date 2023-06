Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Età, carriera, altezza, passioni e Instagram: le curiosità sulla modella brasiliana

Modella, nata a Rio de Janeiro (ma di origini olandesi) con la passione per l'uncinetto. Ecco chi è la fidanzata di Victoria De Angelis, la sexy bassista dei Maneskin. Si chiama Luna Passos la ragazza che è stata immortalata con Vicky, in barca a Formentera con Ethan, Thomas e fidanzata, mentre si scambiano dolci effusioni. Da sempre riservarta sulla sua vita privata, Victoria si mostra da tempo tranquillamente e liberamente al fianco di quella ragazza sui social, tutti pensavano fosse un'amica ma da ieri attraverso le foto di Chi si scopre che Luna è la sua nuova compagna. D'altronde l'artista non ha mai nascosto di essere bisessuale. Vediamo dunque chi è Luna Passos.

Luna Passos, chi è la vidanzata di Victoria dei Maneskin

Della ragazza si sa veramente poco. Ha una sorella maggiore laureata in medicina cinese, anche lei molto bella. Luna Passos è alta 1,75 centimetri, fa la modella, castana chiara con occhi scuri. Non la classica modella, ha infatti lineamenti molto delicati resi forti da un taglio mullet molto deciso. Ha calcato le passerelle (tra gli altri) di Yves Saint Laurent o Ginvenchy - ed è comparsa in importanti servizi fotografici finiti su riviste di moda e lifestyle. È nata a Rio de Janeiro, in Brasile, ma ha origini anche olandesi. Lavora in tutto il mondo.

Le passioni

Sportiva, rock e (probabilmente) amante della musica. Tra le sue passioni, la danza, la pole dance, l'hula hoop, l'arte, l'uncinetto, la realizzazione di accessori di moda, le fotografie e da poco, si vede nel suo profilo Instagram anche il golf. Ama viaggiare.

Instagram

Il suo Instagram è una vetrina di passioni. Non fa l'influencer nel suo profilo (@lunapassoss) che vanta oltre 22mila follower. Tra una sfilata e l'altra pubblica suo scatti personali, le sue avventure tra arte e amici, oltre ovviamenti a scatti dei suoi lavori. I suoi book non possono mancare sui social, d'altronde è rappresentata da molte agenzie sparse per il mondo: New York, Parigi, Milano, Londra, Seoul, Barcellona.

La storia con Victoria

Da sempre riservata, nonostante avesse ammesso di essere bisessuale, stavolta sembra che Victoria de Angelis stia facendo sul serio. Sono diverse infatti le foto che la bassista della band romana ha pubblicato su Instagram con Luna, e gli amici in vacanza in Spagna.