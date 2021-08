Valentino Rossi diventerà papà, la fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta: «Aspettiamo una bimba». Lei su Instagram: «Il mio cuore è pieno di gioia»

Valentino Rossi diventerà papà. La fidanzata Francesca Sofia Novello, che affiancò Amadeus sul palco del Festival di Sanremo del 2020, è incinta. A dare l'annuncio è stato lo stesso campione di motociclismo sul suo profilo Twitter dove ha pubblicato tre foto e in una di queste, compare con un camice da dottore mentre ausculta con un stetoscopio la pancia della compagna. Nelle altre due, la coppia sorride abbracciata guardando verso l'obiettivo. «Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina», si legge nel tweet.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX — Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021

Francesca Sofia Novello incinta: il mio cuore pieno di gioia

«You and me will be three. My heart is full of joy», così Francesca Sofia Novello sul suo profilo Instagram annuncia ai suoi fan la notizia della gravidanza. «Tu ed io, diventeremo tre. Il mio cuore è pieno di gioia», la traduzione in italiano.

Due settimane fa il ritiro di Valentino Rossi

Una notizia che arriva a due settimane dall'annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGp. «Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile. Bisognava capire se ero abbastanza veloce e nel corso della stagione i risultati sono stati inferiori alle aspettative», spiegò il "Dottore" lo scorso 5 agosto dal circuito di Spielberg in Austria rivelando che nelle ultime settimane più d'una persona ha cercato di farlo resistere, come lo storico fidato amico Uccio.

