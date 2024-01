Le vacanze di lusso delle vip (separate): Ilary e Hunziker sulla neve con i fidanzati, Marcuzzi "replica" alle accuse di Belen dalle Maldive

Dalla neve al mare. Per questo Capodanno le donne dello spettacolo hanno deciso di regalarsi delle vacanze oltre i confini italiani. Chi con il nuovo fidanzato, chi con gli amici. Da Ilary Blasi e Michelle Hunziker a Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi vediamo dunque dove hanno deciso di brindare al nuovo anno le vip ormai separate.

Ilary e Michelle insieme in Svizzera: quanto costa l'hotel dove alloggia la Blasi

Ilary Blasi e Michelle Hunziker amiche da anni, e separate rispettivamente da Francesco Totti e Tomaso Trussardi da qualche anno, hanno deciso di volare nella loro amata Svizzera a Zermatt assieme ai nuovi comagni. Le due donne con Alessandro Carollo e Bastian Muller, hanno cenato insieme il primo giorno dell'anno. Nonostante gli impegni professionali, Ilary Blasi dopo il successo di Unica, ha trovato il tempo per concedersi una meritata pausa durante le vacanze natalizie.

Ilary Blasi, il Capodanno in montagna con Bastian e Isabel: lui insegna alla piccola a sciare e lei lo abbraccia. Le foto delle vacanze della famiglia allargata

La scelta della destinazione per il Capodanno è caduta su Zermatt, una località svizzera famosa per la sua bellezza mozzafiato e la vista spettacolare sul Cervino.

Belen con figli ed Elio in Argentina

Per Belén Rodriguez è il momento di voltare pagina. La fine di nuovo del matrimonio con Stefano De Martino l'ha gettata in una profonda depressione, dalla quale sembra uscita grazie all'uomo che ora ha al suo fianco: Elio Lorenzoni. Dopo la diatriba per l'affidamento della figlia Luna Marì con l'ex compagno Antonino Spinalbese (sfociata in minacce legali), la showgirl ha passato le vacanze di Natale in Franciacorta e poi è volata in Argentina con Elio ed entrambi i figli. Non una vacanza nel lusso, ma nei ricordi dell'infanzia.

Elisabetta Gregoraci in Kenya nel resort di lusso

Elisabetta Gregoraci, non rinuncia alla sua amata Africa. Ormai la Gregoraci è lì già da diversi giorni: sta trascorrendo la sua vacanza nel resort dell’ex marito Flavio Briatore. Con lei anche il figlio della coppia, Nathan Falco Briatore. Il Kenya è ormai la meta a cui Elisabetta non rinuncia ormai da molti Capodanno. Così anche questo anno la showgirl è volata alla volta di Malindi, verso il Billionaire Resort & Retreat, una location da sogno.

Marcuzzi “replica” al gossip dalle Maldive

Finita nell'occhio del ciclone del gossip dopo le dichiarazioni di Belen che ha confermato il tradimento dell'ex marito con lei, Alessia Marcuzzi per queste feste è andata alle Maldive con la figlia. Ogni anno ormai la conduttrice di Boomerissima sceglie per brindare al nuovo anno la destinazione vip dell'Oceano Indiano e così ha fatto anche per la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

De Martino e Marcuzzi, il gossip esplode dopo le dichiarazioni di Belen: «Incontri nei camerini e viaggi segreti». E spunta il nome di un'altra presunta amante

Lo scorso anno sbarcò alle Maldive insieme all'ex marito e alla figlia Mia, mentre quest'anno pare essere in compagnia della figlia e di alcuni amici. Il condizionale, però, è d'obbligo perché Alessia Marcuzzi ha scelto di pubblicare pochissime foto su Instagram per documentare la sua vacanza all'estero e senza fornire alcun dettaglio sulla location. Ormai la Marcuzzi preserva la sua privacy e non replica al gossip. Anzi sta in silenzio, stessa cosa non si può dire degli hater che a sotto ogni scatto postato su Instagram ormai la insultano.