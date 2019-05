Trono di Spade, Sophie Turner e Joe Jonas si sposano a sorpresa a Las Vegas

Sophie Turner, 23 anni, si è presentata con un top di seta bianca e un paio di pantaloni coordinati. Velo nuziale in testa, ha fatto il suo ingresso sulle note di Speechless di Dan + Shay che hanno cantato dal vivo. Ad aspettarla «all’altare» Joe con i fratelli Nick e Kevin che hanno fatto i testimoni.



Le storie e le dirette Instagram degli amici immortalano anche lo scambio delle promesse: «Non ti lascerò mai. Ti amerò e mi fiderò di te, tutti i giorni della mia vita. In salute e in malattia… per sempre», hanno recitato i giovani prima di scambiarsi degli anelli di caramelle al posto delle tradizionali fedi nuziali.

Lei, star della celebre serie Il Trono di Spade (è Sansa Stark). Lui, frontman dei, pop-rock bandfondata nel 2002. Sonoe ieri notte si sono sposati a sorpresa a Las Vegas. La celebrazione è avvenuta poche ore dopo l’esibizione di Jonas alla MGM Arena di Las Vegas e a officiare il tutto all'interno della Chapel L’Amour è stato un sosia di Elvis Presley.Ad aspettare fuori l'attrice e il cantante una Cadillac rosa anni ’50. I due dovrebbero "risposarsi" in maniera più classica e davanti alle famiglie, probabilmente questa estate in Francia.Sophie Turner interpreta Sansa Stark