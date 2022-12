Totti, primo Natale senza Ilary: tombolata con Noemi e i figli. E l'ex moglie "sparisce" dai social

Francesco Totti si vive la sua nuova normalità a Natale. Il primo, dopo anni, senza l'ex moglie Ilary. Adesso alla sua destra, mentre si gioca a tombola, c'è Noemi Bocchi. L'ex calciatore è stato immortalato nel momento di intimità famigliare. Dopo essersi diviso tra Dubai e Doha per i Mondiali, il Pupone si gode casa e la famiglia nella sua Roma. Insieme a lui ci sono anche i figli e suo fratello Riccardo, tirato in ballo nella disputa legale con la Blasi per la proprietà della società sportiva alla Longarina, gestita proprio dal fratello maggiore di Totti.

Ilary, Natale con Bastian?

Nessuna traccia di Ilary Blasi sui social. Nonostante la grande attività degli ultimi giorni, sembra che la showgirl voglia mantenere top secret le sue vacanze. Nessun indizio neppure dai parenti, sorelle comprese. Facile ipotizzare che possa trovarsi con il nuovo fidanzato Sebastian Mupe, l'imprenditore tedesco con il quale è stata più volte paparazzata. La loro relazione non è ancora ufficiale, ma per lui Ilary sembra aver perso la testa, tanto da prendere anche lezioni di inglese per affinare il rapporto.