Totti e Ilary Blasi, in vendita la villa dell'Eur? Quanto vale la residenza (rimasta a lei): ha 25 stanze, un cinema e la spa

E' diventata famosa per i suoi soppalchi giganteschi dove Totti aveva nascosto la collezione di borse di Ilary Blasi. Impossibile dimenticare le scene in cui la conduttrice si aggirava per casa, confessando che c'erano stanze in cui non era nemmeno mai entrata. Ma ora la meravigliosa villa dell'Eur, apparsa nel documentario Unica e in cui è rimasta a vivere la conduttrice con i figli, potrebbe essere in vendita. L'indiscrezione arriva da Dagospia: «Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita.

Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?», fa sapere il portale.

La vendita

In realtà non è la prima volta che si parla di una probabile vendita della villa all'Eur da parte di Totti ma l'ex moglie ha preferito evitare per non traumatizzare la prole. L'immobile è di proprietà di Francesco ma il giudice ha stabilito che Ilary potrà restare a viverci fino ai 21 anni della figlia più piccola, Isabel, che quest'anno compirà otto anni.

Quanto vale

La super villa di Totti e Ilary conta 25 stanze, due saloni, una sala giochi, una stanza dei cimeli dell'ex capitano della Roma e una sala cinema. Ampi e lussuosi gli spazi esterni: patio attrezzato con salottino e cucina, un campo da calcetto, un campo da tennis oltre a una piscina esterna, una interna e una spa. L'arredamento è moderno, con dettagli dal design unico. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro.

Le spese di gestione

Se è vero che la villa è rimasta a Ilary, è anche vero che la conduttrice deve sobbarcarsi anche le spese di gestione della casa. I bene informati hanno fanno notare che l'ultima bolletta del gas ammonta a quasi 10 mila euro. Alle spese delle utenze bisogna poi aggiungerci il mantenimento del parco e della piscina e il personale di servizio presente in casa. Insomma si parlerebbe di spese pari a 30 mila euro.