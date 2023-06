Totti e Ilary Blasi, la lite sui Rolex. Il giudice ha deciso: «Ecco a chi vanno»

La partita sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è conclusa con un pareggio.

Dal punto di vista pratico, questo significa che Totti e Ilary si dovranno accordare su chi terrà i Rolex, in questa sorta di "affidamento condiviso". Questo significa che i due ex potrebbero farsi una nuova causa per stabilire di chi sia la proprietà dei preziosi orologi, che nel complesso hanno un valore da listino di circa 150mila euro.

Anche sui gioielli della presentatrice dell'"Isola dei famosi" il giudice, in sostanza, non si è espresso con chiarezza, sostenendo che lei ne sia già rientrata in possesso.