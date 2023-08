Totti-Ilary, Noemi Bocchi convocata in tribunale? «Indicata dai legali della Blasi come causa del divorzio»

Nella battaglia legale fra Francesco Totti e Ilary Blasi scende in campo anche Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex capitano della Roma.

La donna, infatti, sarebbe stata convocata in tribunale in quanto individuata dai legali della showgirl come «causa» della rottura con il marito. Lo rivela "Oggi", secondo cui il 20 settembre potrebbe dover comparire una terza persona davanti al giudice: «Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie», scrive il settimanale.

Totti, Ilary, Noemi e i (presunti) tradimenti

Dal canto suo, l'ex numero 10 giallorosso ha sempre affermato che la prima a «tradire» sia stata Ilary. Non a caso, nella famosa intervista al "Corriere della Sera", Totti dichiarò: «A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me (spiare il cellulare, ndr). Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Non mi faccia dire il nome».

Non risulta, al momento, il nomento il nome di Bastian Muller - compagno della Blasi - fra le persone convocate in tribunale. Tutto da scoprire, invece, quello che succederà con l'attore Luca Marinelli e il personal trainer Cristiano Iovino: due presunti "flirt" attribuiti a Ilary, nonostante le smentite.