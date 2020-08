Totti e Chanel in diretta Instagram, un follower fa un apprezzamento e lui reagisce: «Ti sfondo»

Chanel Totti di nuovo al centro dell'attenzione. Dopo la foto pubblicata in copertina dal settimanale Gente, duramente criticata da papà Francesco e mamma Ilary, e costata anche un deferimento dall'Ordine dei Giornalisti alla direttrice Monica Mosca, la figlia dell'ex capitano della Roma torna a dare "pensieri" ai genitori.

Anche stavolta non è colpa sua, ma di un follower di Francesco Totti che, nel corso di una diretta Instagram dell'ex 10 con la figlia, deve aver fatto qualche apprezzamento di troppo sulla ragazzina. «Ti piace mia figlia? - ha esclamato Totti leggendo il commento - Non scherziamo, ti sfondo, sono geloso, lei è mia». Il tono, seppur scherzoso, conferma quanto Totti sia legato alla sua "bambina". La scena si è conclusa fra le risate, anche di Chanel, forse un po' in imbarazzo per l'uscita del papà.

