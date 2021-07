Tommaso Zorzi, tragedia sfiorata: «Se fossi passato 20 secondi dopo sarei morto»

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio per Tommaso Zorzi. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato sui social di come una normale passeggiata a Milano non si sia trasformata in dramma per una semplice questione di secondi. «Ragazzi - ha spiegato Zorzi nella stories di Instagram - ho girato l’angolo, stavo camminando e ho visto questo vaso cadere». Tommaso mostra le immagini del vaso in frantumi sull'asfalto e molto sollevato esclama: «Se fossi passato tipo venti secondi dopo saeri morto. Tiè non toccava a me!». Dopo un periodo molto fortunato dal punto di vista professionale, con la vittoria del Gf Vip e il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi, per Zorzi le cose sembrano andare molto bene anche in amore: il suo legame con Tommaso Stanzani, ballerino uscito dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra andare a gonfie vele. La buona sorte in questo periodo non manca, nonostate qualche piccola disavventura passata - per fortuna - senza fare danni.

