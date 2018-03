Corona si sposa, la fidanzata Silvia confessa: «Ho detto sì a Fabrizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lontani per 16 mesi e in pochi anni hanno già attraversato molte difficoltà, ora però sembra chevoglia dire "sì" a. La giovane ragazza del duo "Le Donatella", aveva anticipato che c'era stata unama ora al settimanale In Famiglia ha dato la conferma dicendo di avergli risposto di "sì".«Per ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio», ha dichiarato la Provvedi che ha poi aggiunto che lei e l'ex re dei paparazzi sarebbero anche pronte per avere un figlio insieme. La coppia potrebbe convolare a nozze in autunno quando le restrizioni a cui è costretto Corona potrebbero essere meno rigide.