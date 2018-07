Ronaldo e la Juve, la ex rivela: «Mi confidò di voler giocare in Italia»

di Redazione Sport

«Sono sicura che Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confidò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel nostro campionato»: a dirlo, all'ANSA, è Letizia Filippi, umbra di Foligno con un passato da modella ed ex fiamma del fuoriclasse portoghese al centro della clamorosa trattativa di calcio mercato tra la Juventus e il Real Madrid.

La storia sentimentale tra Ronaldo e la Filippi risale al 2008. Da allora, spiega, non si sono più sentiti. «Durante i 6-7 mesi in cui ci siamo frequentati, parlammo molto della sua possibilità di venire a giocare in Italia, anche se all'epoca non ipotizzava una eventuale squadra in cui militare», ricorda. Ma l'ex modella si dice convinta che «la Juventus sia assolutamente la squadra giusta per Cristiano: è una delle società più blasonate e importanti e la famiglia Agnelli è una garanzia. Se dovesse arrivare in bianconero - conclude Filippi - sono convinta che si troverà molto bene e io, che sono di fede juventina, andrò allo Stadium a tifare per lui».

