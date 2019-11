Raoul Bova e Rocio Morales, passeggiata in famiglia col broncio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggiata con musi lunghi per Raoul Bova . La coppia di attori, che si è conosciuta e innamorata sul set del film “Immaturi – il viaggio”, è stata sorpresa durante un giro di shopping accompagnati dalle figlie.Raoul e Rocio si sono trasferiti a Torino per prendere parte alle riprese della serie tv “Giustizia per tutti”, dove recitano entrambe e sono stati sopresi da “Nuovo” durante un giro per le vie della città assieme alle due figlie Luna, nata nel 2015 e la piccola Alma, che ha spento la sua prima candelina il primo novembre.Mentre la primogenita ride spensierata però mamma Rocio e papà Raul invece sembrano divertirsi di meno, visto il broncio e la mancanza di comunicazione. Un momento forse di stanchezza per la coppia, molto impegnata sul lavoro, soprattutto Rocio che da modella è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo come attrice.Prima di conoscere la Morales, Raoul era sposato con Chiara Giordano, figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, da cui ha avuto Alessandro Leon e Francesco e da cui si è separato nel 2013.