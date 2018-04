Il principe di Norvegia innamorato dell'ex modella di Playboy: scandalo a corte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principe e la modella: una combinazione che funziona. Dopo l'erede al trono svedese Carl Philip, che ha sposato un'ex modella erotica, adesso anche il principe norvegese Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, si è fidanzato con Julianne Snekkestad, ex modella di Playboy. Il nuovo amore è finito sui tabloid norvegesi, insieme alle foto hot della bella Juliane, che non lesina pose sexy anche sul suo profilo Instagram. I due sarebbero già andati a vivere insieme a Londra. La famiglia reale non ha preso bene le rivelazioni: «Conosciamo Juliane come una ragazza abile e laboriosa: non merita questo tipo di pubblicità». La relazione, quindi, viene sostanzialmente confermata. E se son rose fioriranno.