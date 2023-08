Il principe Harry torna a Buckingam Palace (senza Meghan): non incontrerà il re Carlo e gli altri reali. Il perché della scelta

Il principe Harry non ha intenzione di vedere re Carlo o il principe William quando tornerà in Gran Bretagna alla vigilia del primo anniversario della morte della regina. L'autore di «The Spare» non sarà accompagnato neanche dalla moglie Meghan Markle.

Il Duca di Sussex volerà dalla California a Londra per partecipare ad un evento di beneficenza per WellChild, per rendere omaggio ai giovani gravemente malati.

Parenti serprenti?

La cerimonia di premiazione avrà luogo appena un giorno prima del primo anniversario della morte della regina Elisabetta l'8 settembre, ma il principe non ha intenzione di vedere suo fratello o suo padre durante il suo soggiorno, secondo quanto riportano fonti interne al Palazzo reale. La stampa inglese sottolinea che l'anniversario della scomparsa della Regina Elisabetta II sarebbe stata una buona occasione per la famiglia per risolvere le divergenze.

Nessuna riunione di famiglia

Fatta eccezione per gli eventi ufficiali, non sono previste riunioni familiari pubbliche o private per l'anniversario della regina. Parlando della breve sosta del Principe in Gran Bretagna, un insider ha detto: «Sebbene alcuni possano suggerire che sarebbe bene per la famiglia risolvere le loro divergenze, i rapporti sono molto tesi». Da sottolineare che l'ultima volta che i figli di Lady Diana furono visti insieme alle loro mogli fu durante una passeggiata fuori dal castello di Windsor dopo il funerale della regina a settembre.

Dove pernotterà il principe?

Gli addetti ai lavori hanno suggerito che mentre il principe Harry potrebbe trovare il tempo per vedere le sue cugine, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, con cui è rimasto vicino.

Durante il suo soggiorno all'interno del Regno Unito il Duca dovrà chiedere di soggiornare in un appartamento in una delle proprietà reali, come Windsor, o trovare un hotel o degli amici con cui stare, dopo lo «sfratto» da Frogmore Cottage all'inizio di quest'anno.