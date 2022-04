Harry, la rivelazioni dell'incontro segreto con la regina «È in forma. Voglio proteggerla da persone sbagliate». Scoppia la polemica

Una visita a sorpresa quella di Harry e Meghan alla regina Elisabetta. Il principe ha trovato la nonna, che domani compirà 96 anni, «in ottima forma» e ben assistita. Il duca di Sussex lo ha detto durante un'intervista alla tv americana Nbc, registrata durante gli Invictus Games in Olanda, di cui i media del Regno Unito pubblicano qualche anticipazione. «Stare con lei è stato fantastico. È stato così bello vederla...»

Harry, le rivelazioni dell'incontro la regina Elisabetta

La riunione con la sovrana, in cui il principe ha incontrato oltre alla regina anche il padre Carlo, è stato un importante riavvicinamento a due anni dallo strappo dei Sussex dalla famiglia reale con anche il loro trasferimento negli Usa e dopo la recente mancata partecipazione alla messa all'Abbazia di Westminster per il primo anniversario della morte del principe Filippo. «Ha sempre un grande senso dell'umorismo con me e mi volevo rassicurare sul fatto che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a lei», ha affermato il principe, sempre riferendosi alla sovrana.

Le allusioni fanno scatenare i media

L'intervista con la giornalista Hoda Kotb, considerata la nuova Oprah Winfrey, dell’emittente americana Nbc, (che sarà trasmessa oggi nelle emittenti americane) è partita con una polemica nenache troppo velata: «Voglio accertarmi che accanto a lei ci siano “le persone giuste”».

La dichiarazione è fatto il giro dei media britannici e il tam tam del toto-nomi dei plausibili "non giusti" vicino alla regina è partito. Harry parlava dei collaboratori più stretti di Elisabetta, come la dresser Angela Kelly, con cui in passato lo stesso duca ha avuto degli scontri? Oppure il figlio di lady Diana si riferiva ai Royal vicini alla nonna?

William e Harry, nessuna tregua (ancora)

Eppure quella sorpresa era stata vista a Buckingham Palace con ottimismo sui futuri possibili rapporti tra Harry e la Royal Family. La speranza della riappacificazione in vista del Giubileo a giugno, tra Harry e William era il desiderio più grande che la regina aveva espresso per le sue 96 candeline, ma ora la tempesta potrebbe riabbattersi su Windsor. Harry non ha fatto nomi, ma a Buckingham Palace temono che il principe in vista a castello con la moglie Meghan Markle, possa ora rendere pubblici i dettagli degli incontri privati avvenuti nel castello di Windsor prima con il padre Carlo – durato appena 15 minuti, in un’aria fredda – e poi con la nonna Elisabetta.

La bufera mediatica

Ricade nella bufera dei media britannici con le sue dichiarazioni Harry: «La regina è in gran forma». Lui e Meghan hanno preso un tè con la nonna, il cui senso dell’umorismo – ha sottolineato il principe – è al meglio proprio quando è in sua compagnia. E qui scoppia la polemica: «Come osa Harry dichiarare di essere così vicino alla sovrana se, dalla Megxit di due anni fa, è stato visto a corte solo in occasione dei funerali di Filippo, nell’aprile 2021, e due mesi dopo all’inaugurazione della statua della madre a Kensington Palace?»

L'intermediario a corte

Intanto fonti vicine alla Royal family avrebbero rivelato che, per migliorare i rapporti con il fratello William, Harry si stia servendo di un “intermediario” di cui, però, non si conosce l’identità. Secondo i media britannici potrebbe trattarsi della cugina Eugenia, che lo ha difeso in più occasioni e finora è stata l’unica Windsor a far visita ai Sussex in California.