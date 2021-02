La stampa britannica, a cominciare dai tabloid sensazional-populisti, sarebbero a prima ragione della scelta dei duchi di Sussex di lasciare il Regno Unito e gli impegni ufficiali da membri senior della Royal Family. Lo ha affermato il principe Harry, intervistato a Los Angeles da una tv americana, evocando una pressione e un'ostilità mediatica che oltremanica rischiava letteralmente di farlo diventare pazzo. «L'aria si era fatta davvero difficile, come molti hanno potuto vedere, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale, tutti sanno cosa può essere», ha denunciato il secondogenito di Carlo e Diana in uno scambio di battute colloquiale con James Corden, mattatore (inglese) negli Usa di The Late Late Show, andato in onda ieri sera in un segmento della trasmissione e ripreso oggi sull'isola. Colloquio registrato prima della recente decisione di Harry e della consorte Meghan Markle di confermare la rinuncia allo status di membri senior della dinastia e della conseguente revoca da parte della regina di una serie di loro incarichi e patronati ufficiali.

"It was never walking away. It was stepping back rather than stepping down," Prince Harry said in an interview with James Corden https://t.co/BlQk2Fl7ow — The Times (@thetimes) February 26, 2021

«Ho pensato che quell'ambiente (mediatico) fosse ormai tossico», ha insistito Harry, che in passato ha accusato fra l'altro i tabloid d'avere pregiudizi sociali o razziali su sua moglie - ex attrice di origini materne afroamericane - e di trattarla in modo non molto diverso da come braccarono sua madre sino alla fine tragica di Lady D.

«Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto», ha poi rivendicato rispetto al trasferimento in America: non senza aggiungere che «non è stata un abbandono, ma un passo indietro». «Io - ha concluso il duca di Sussex, che il 7 marzo sarà di nuovo in onda, sulla Cbs, ospite in coppia con Meghan dell'anchor-woman superstar Oprah Winfrey per un'intervista» intima «a più vasto raggio molto attesa dall'audience e apparentemente temuta a Buckingham Palace - non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo poiché la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l'ha condivisa».

