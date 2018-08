Pippa Middleton, le prime foto col pancione: vacanza in Italia con il marito James

Sfoggia il suo costume rosso e si dimostra in perfetta forma nonostante la pancia da futura mamma. In esclusiva mondiale sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì 29 agosto, le prime foto di Pippa Middleton in bikini con il pancione: la sorella di Kate, duchessa di Cambridge, si sta godendo qualche giorno di relax nel meraviglioso mare dell'Argentario, in Toscana, con il marito, James Matthews.

Pippa Middleton conferma la gravidanza: «Sono al quarto mese, ma non rinuncio al mio allenamento»





A un anno dal matrimonio e con la felicità della dolce attesa, i due sembrano innamoratissimi e molto affiatati. E, tra un bacio e un abbraccio con il marito, Pippa, si tiene in forma nuotando e andando in bicicletta: nonostante sia al settimo mese di gravidanza, appare raggiante e tonica.

