Stefania Pezzopane (Pd) e l'ex gieffino Simone Coccia si sposano: annuncio in diretta tv

di Giampiero Valenza

La deputata del Pde l’ex spogliarellista e gieffinosi sposano. E’ la stessa coppia ad annunciarlo a Domenica Live. Sul divano di Barbara D’Urso, la parlamentare dice: “Siamo molto innamorati. Non riesco a capire perché ci possano essere curiosità morbose e dubbi. L’amore e la felicità devono essere cercati e quando si trovano bisogna lasciare la libertà di poterli vivere. Ci sentiamo una coppia unita a tal punto di considerarci già sposati”.Ma quando i due convoleranno a nozze? “Barbara, non vogliamo dare date”, commenta la deputata, ex presidente della Provincia dell’Aquila quando la città fu colpita dal terremoto.E la D’Urso risponde: “Nel 2019 deve essere”. Lacrime tra i due quando hanno incontrato a sorpresa la mamma di Simone, Tiziana. Così Barbara D’Urso incalza e dice: “Tiziana, hanno detto che si sposano”. E la mamma risponde: “Meno male, era ora, sono contenta. E’ una bellissima storia d’amore”.