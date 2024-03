Grande Fratello, le pagelle della semifinale: Garibaldi sbaglia tutto, scontro Beatrice Luzzi-Anita (9), Greta furba (3), Perla e Simona finaliste (6)

Perla Vatiero e Simona Tagli sono le altre finaliste del Grande Fratello che vanno ad aggiungersi a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Giuseppe Garibaldi sbaglia tutto e perde praticamente da solo la possibilità di arrivare alla finale.

Chi se la ride sotto i baffi è Greta Rossetti. Ecco le nostre pagelle sulla semifinale di giovedì 21 marzo.

Giuseppe Garibaldi ferito - Voto 7

Poteva perderla solo lui la finale e così è stato. Sia la scorsa puntata che durante la semifinale , Giuseppe Garibaldi sbaglia tutte le valutazioni ed è l'eliminato della puntata del Grande Fratello di giovedì 21 marzo. L'ex bidello, visibilmente incredulo, lascia la casa perdendo una grande occasione, il voltafaccia a Beatrice e il suo ritorno di fiamma sospetto non lo hanno favorito. Poteva vincere ma ha sbagliato tutto.

Scontro Beatrice - Anita - Voto 9

Volevano uno scontro tra prime donne ma è stato un Ko totale. Beatrice Luzzi batte Anita Olivieri 10-0. La bionda del GF ribatte sugli stessi punti di sempre: il suo percorso, tutti che la amano, e mai una cattiveria su nessuno. Ma abbiamo visto lo stesso Grande Fratello?

La Luzzi, nemmeno a dirlo ribatte punto su punto e ne esce vittoriosa. Cesara Buonamici definisce Anita l'antagonista di Bea, ma a riequilibrare i commenti ci pensa Alfonso Signorini che sembra liberarsi di un peso «Ha frignato tutto il tempo».

Greta Rossetti, furba - Voto 3

Mentre i Perletti (fan di Perla e Mirko) e i Luzzer (fan di Beatrice) si sfidavano a colpi di televoto, chi si salva senza colpo ferire nel televoto per la finale con Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi è Greta Rossetti che si accaparra un bel 30%.

Alla fine è al televoto con Sergio D'Ottavi, ma anche se non dovesse vincere alla finale di lunedì 25 marzo ci è arrivata ... chi l'avrebbe mai detto.

Perla Vatiero e Simona Tagli finaliste - Voto 6

Perla Vatiero e Simona Tagli in finale è la prova che il televoto è ormai appannaggio dei fandom. Entrambe però meritano la finale perchè non si sono mai tirate indietro di fronte a una discussione, spesso prendendo posizioni scomode. Un bel sei politico per entrambe